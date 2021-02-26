Врио главы Мордовии заявил о необходимости устранения дублирующих функций органов власти

ТАСС, 26 февраля. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов, в пятницу отправивший в отставку правительство республики, заявил о необходимости устранения дублирующих функций органов власти и их реформировании.

"Ответственно заявляю, что та система управления, которая сегодня выстроена в республике, уже не соответствует реалиям времени. В связи с этим нам с вами необходимо: первое - обновить управленческие кадры республики. Я уверен, что кадровый конкурс позволит найти лидеров, управленцев, кто возглавит исполнительную власть в нашем регионе. Второе - устранить дублирующие функции органов власти, провести их реформирование. Третье - привести нормативную базу республики в соответствие с новыми требованиями", - сказал он на заседании сессии Госсобрания региона.

По словам Здунова, председатель правительства, отдельные руководители профильных министерств "фактически самоустранились от решения накопленных проблем", а у республиканского правительства нет плана выхода из создавшегося положения. Это стало причиной принятия решения об отставке правительства. Здунов отметил, что подписал соответствующий указ в пятницу.

18 ноября 2020 года президент России Владимир Путин принял отставку 66-летнего главы Мордовии Владимира Волкова, который возглавлял регион с 2012 года, и назначил врио главы республики Здунова.