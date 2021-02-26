МИД России заявил о готовности к конструктивному диалогу с Эстонией по границе

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия готова вести с Эстонией конструктивные переговоры для решения пограничного вопроса, но Таллин должен разобраться со своими внутриполитическими разногласиями. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

В министерстве напомнили, что глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс и президент республики Керсти Кальюлайд заявили о заинтересованности в ратификации договора с РФ о госгранице, однако радикально настроенные парламентарии обвинили политиков в "трусости и сдаче позиций".

"Подчеркиваем, что не нами процесс ратификации был разрушен после подписания российско-эстонских договоров о границе в 2005 году, а затем заблокирован после их повторного заключения в 2014 году. В результате теперь необходимо вновь начинать все сначала, - говорится в комментарии. - Выбор - за эстонской стороной. Пусть политики этой страны прежде всего разберутся между собой, откажутся от политических спекуляций и предпримут шаги по решению пограничного вопроса на благо своего народа. Россия к конструктивному взаимодействию готова всегда".

В министерстве указали, что российская сторона неоднократно заявляла о готовности к ратификации поградоговоров.

"Принципиально важным при этом является отсутствие с эстонской стороны каких-либо территориальных претензий и политических "довесков". Существенным фактором была бы также готовность официального Таллина к улучшению общей атмосферы двусторонних отношений, в частности, отказ от политики выдавливания русского языка из общественной жизни Эстонии, преследования русскоязычных СМИ и журналистов, игнорирования позорной проблемы массового безгражданства, попыток демонизации России, в том числе в рамках НАТО и ЕС", - резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.