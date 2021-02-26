Обязанности председателя правительства Мордовии будет исполнять и.о. первого зампремьера

ТАСС, 26 февраля. Исполнять обязанности председателя правительства Мордовии до формирования нового состава кабинета министров будет и.о. первого заместителя премьера региона - министр сельского хозяйства и продовольствия Владимир Сидоров. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

В пятницу в ходе заседания Госсобрания Мордовии Артем Здунов раскритиковал работу кабинета министров и объявил об отставке регионального правительства. Здунов также заявил о необходимости устранения дублирующих функций органов власти и их реформировании.

"Врио главы Мордовии Артем Здунов подписал указ об отставке правительства республики. Согласно документу, исполнение обязанностей председателя правительства возложено на и.о. первого заместителя премьера региона - министра сельского хозяйства и продовольствия Владимира Сидорова. Членам правительства поручено продолжить исполнение своих обязанностей до формирования нового состава кабинета министров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе главы Мордовии не уточнили ТАСС сроки формирования нового состава правительства.

18 ноября 2020 года президент России Владимир Путин принял отставку 66-летнего главы Мордовии Владимира Волкова, который возглавлял регион с 2012 года, и назначил врио главы республики Здунова.