Володин предложил зафиксировать обещания, которые депутаты дают избирателям перед выборами

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил юридически зафиксировать обязательства, которые депутаты берут на себя во время избирательной кампании, сообщается в воскресенье на сайте Госдумы.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил проработать вопрос о юридическом закреплении обязательств депутата перед своими избирателями, которые были взяты в ходе избирательной кампании", - говорится в сообщении.

"Люди обращаются к кандидатам в депутаты с проблемами, которые их волнуют: строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот и многое другое. Депутат не имеет права об этом забывать. Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически", - приводятся на сайте слова Володина.

Он считает необходимым обсудить, как могли бы быть закреплены такие обязательства: возможно, в законе о статусе депутата или в регламенте Госдумы. По мнению спикера, благодаря этому после избрания Госдумы VIII созыва можно будет "сформировать общий прозрачный массив предложений граждан" и более системно реализовать взятые обязательства: через законодательные инициативы, обращения к представителям исполнительной власти и другие механизмы. Демагогии станет меньше, а избиратели смогут спросить со своих представителей в нижней палате парламента, подчеркнул Володин.

"Мы видим, что в течение каждого созыва есть примеры, когда о данных обещаниях забывают, оправдывая это популистскими заявлениями. Если мы найдем решение о закреплении обращений граждан к депутатам, это будет нас ко многому обязывать", - заключил он.