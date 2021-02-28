В Якутске завершился прием документов на участие в выборах мэра города

ЯКУТСК, 28 февраля. /ТАСС/. Прием документов от кандидатов на участие в досрочных выборах мэра Якутска завершился в воскресенье, всего документы подали 11 человек. Об этом сообщили ТАСС в Якутской городской территориальной избирательной комиссии (ЯГТИК).

"В настоящий момент в избирательную комиссию городского округа "город Якутск" внесли свои документы на выдвижение 10 представителей, которых выдвинули политические партии, и один самовыдвиженец <...> В настоящий момент зарегистрированы пять кандидатов - это Савва Михайлов от КПРФ, Микаэл Заболотный от Партии социальной защиты, Евгений Рябченко от ЛДПР, Владимир Федоров от Партии дела и Виталий Обедин от партии "Справедливая Россия", - сказали в избиркоме, отметив, что прием документов завершился в 18:00 (12:00 мск).

Избирательная комиссия принимает подписные листы от самовыдвиженца Михаила Мярикянова. "Есть семь дней на принятие решения о регистрации либо в отказе в регистрации остальных шести кандидатов из 11", - добавили в ЯГТИК.

11 января мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья, 14 января Якутская гордума приняла ее отставку. И.о. мэра города утвержден Евгений Григорьев, ранее занимавший должность первого замглавы города. Голосование будет проходить в течение трех ней подряд - с 26 по 28 марта.