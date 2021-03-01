Единороссы проведут праймериз к думским выборам по открытой модели

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" проведет предварительное голосование (так называемые праймериз) по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по открытой модели, за основу будет взята электронная форма. Об этом сообщил в понедельник секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак на встрече с председателем партии Дмитрием Медведевым.

Турчак напомнил, что Медведев неоднократно обозначал позицию о проведении праймериз по открытой модели, позволяющей участвовать в них всем желающим. "Большинство коллег поддержали, мы даем возможность участия всем гражданам нашей страны, которые могут выбрать своих кандидатов", - пояснил он.

За основу, по словам Турчака, будет взята "электронная форма проведения с использованием портала госуслуг". Однако, подчеркнул он, ряд регионов попросил провести очное голосование.