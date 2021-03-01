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Песков заявил, что Путин открыт к диалогу с США и другими странами

При этом пресс-секретарь президента отметил, что пока не у всех государств есть аналогичная политическая воля

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин готов к диалогу по самым острым вопросам с руководством других стран, в том числе с США, но пока не у всех государств есть аналогичная политическая воля. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности настолько динамично восстанавливать и развивать наши [российско-американские] отношения, насколько к этому будет готова американская сторона", - сказал представитель Кремля. При этом он констатировал, что "пока уровень готовности разный". "Путин был, есть и остается открытым к диалогу со всеми странами, в том числе и с США, и открыт к тому, чтобы даже самые острые разногласия урегулировать в ходе общения", - подчеркнул Песков. По его оценке, "не все страны пока имеют аналогичную политическую волю".

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