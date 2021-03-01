Врио главы Хабаровского края намерен практиковать выездные заседания в райцентрах

ХАБАРОВСК, 1 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края намерены практиковать проведение выездных заседаний регионального правительства в районах. Об этом сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев на заседании местного кабинета министров, состоявшемся в поселке Переяславка - центре района имени Лазо.

"Это новая традиция. Будем собираться в районах края, общаться, обмениваться опытом", - сказал Дегтярев. Он отметил, что подобные заседания позволят главам муниципалитетов "перенять друг у друга лучшее в работе", а также достигнуть единой для всех чиновников цели, "чтобы люди жили лучше".

В пресс-службе губернатора и правительства региона пояснили, что в рамках проведения выездных заседаний краевые власти намерены "привозить подарки" муниципалитетам. "В этот раз глава Комсомольского района Александр Коломыцев, возглавляющий Совет глав муниципальных образований, презентовал своему коллеге из района им. Лазо Павлу Сторожуку проектно-сметную документацию для строительства здания административно-культурного центра", - сказали в пресс-службе.

Что же касается состоявшегося выездного заседания, то, как уточнили в пресс-службе, в рамках мероприятия были рассмотрены итоги социально-экономического развития края, а также исполнение местного бюджета за прошлый год. В частности, речь шла о работе строительного комплекса. Врио главы региона потребовал уделить ему особое внимание. "В 2021 году предусмотрено строительство 94 объектов, из которых 30 - для муниципальных нужд, к вводу запланирован 41 объект, в том числе шесть детских садов", - сказал Дегтярев.

Он обратил особое внимание чиновников на "долги" прошлого года. Среди таковых врио главы региона назвал школу в Найхине, теннисные корты в Троицком, пристройку к зданию школы в Бриакане, физкультурно-оздоровительный комплекс в Вяземском и водозабор в Многовершинном.