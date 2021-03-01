Володин планирует провести встречу с председателем ПАСЕ в Москве 15 марта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник сообщил, что планирует встретиться с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендриком Дамсом в Москве 15 марта, они обсудят тему санкций в отношении РФ.

"15 марта планируется встреча с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом", - сказал он журналистам.

"Санкции [в отношении РФ] принимаются необоснованно, без обсуждения. Вопрос: для чего тогда ПАСЕ? Это и многое другое мы обсудим. Нам важно поддерживать диалог", - добавил Володин.

Он отметил, что европейские парламентские структуры принимают директивные решения. "Европейские парламентские структуры превратились в подобие ЦК КПСС, принимают директивные решения, сами себе вредят", - сказал он.

По его словам, даже если США компенсируют потери от введения антироссийских санкций, "ничего хорошего не будет".