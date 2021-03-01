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Миронов поддержал идею о закреплении предвыборных обещаний депутатов

Лидер "Справедливой России" предложил ввести ответственность за их невыполнение

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов поддержал идею спикера Госдумы Вячеслава Володина о закреплении предвыборных обещаний депутатов, предложив ввести ответственность за их невыполнение.

"Идея хорошая, и она должна иметь свое продолжение. Нужно не только фиксировать обязательства депутата, но и вводить механизм ответственности за их невыполнение", - цитирует Миронова его пресс-служба.

В связи с этим глава справороссов напомнил об идее однопартийца Олега Нилова. "Его инициатива о политическом мошенничестве позволяет лишать мандата за нарушение предвыборных обещаний. Такое, к сожалению, происходит нередко. Мы знаем про "оборотней в погонах", а встречаются еще и "оборотни с мандатом". Можно во время кампании вовсю обещать людям социальную поддержку, а потом голосовать за повышение пенсионного возраста", - посетовал Миронов.

Ранее Володин предложил юридически зафиксировать обязательства, которые депутаты берут на себя во время избирательной кампании. Председатель нижней палаты считает необходимым обсудить форму такого закрепления в законе о статусе депутата или в регламенте Госдумы. По мнению политика, благодаря этому после избрания депутатов VIII созыва можно будет "сформировать общий прозрачный массив предложений граждан" и более системно реализовать предвыборные обещания.

В "Единой России" считают инициативу о фиксации предвыборных обещаний депутатов и регулярном отчете о ходе их выполнения весьма актуальной. Соответствующие положения можно было бы закрепить либо в законодательстве, либо в регламенте Госдумы, отмечал первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев.

Как подчеркнул замруководителя фракция ЛДПР Ярослав Нилов, либерал-демократы всегда выступали за повышение дисциплины парламентариев, но конкретные механизмы нужно обсуждать, поскольку не все обещания депутатов остаются нереализованными по их вине.

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Володин, Вячеслав ВикторовичМиронов, Сергей МихайловичРоссияИсаев, Андрей КонстантиновичНилов, Ярослав Евгеньевич"Единая Россия"ЛДПР"Справедливая Россия"Нилов, Олег Анатольевич
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