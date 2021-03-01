Москалькова уверена, что Россия должна продолжать работу на площадке Совета Европы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что России необходимо продолжать взаимодействие на площадке Совета Европы (СЕ). Об этом она заявила в понедельник на круглом столе в Совете Федерации на тему "25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация".

"Будем мы в Совете Европы или не будем в Совете Европы, но температура противостояния будет расти. Чем более сильной будет Россия, тем больше будет накал этой борьбы. И нам площадка Советы Европы здесь очень нужна, потому что это площадка для того, чтобы мы высказывали нашу концепцию, наше видение развития общества и интеграции. <…> Поэтому я, конечно, сторонник того, чтобы эта площадка оставалась, мы на ней могли работать", - считает омбудсмен.

Москалькова отметила, что российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приходится "очень тяжело". "Они принимают на себя первый удар, они первые, кто должны отстоять наше видение ценностей, наше представление о правах и свободах человека и механизмах, их защищающих", - добавила она.

Кроме того, омбудсмен подчеркнула, что при контактах с представителями СЕ у России появляется возможность "донести истинное положение вещей". "Зачем себя лишать этого? Они приезжают к нам и возвращаются иногда совершенно с другими мнениями", - заявила она.

Генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич в письме, которое она направила в воскресенье главе МИД России Сергею Лаврову в связи с 25-летием с момента вступления РФ в СЕ, назвала жизненно важным сотрудничество с Россией в деле обеспечения прав человека и демократии.

В Страсбурге 28 февраля 1996 года Евгений Примаков, возглавлявший тогда российскую дипломатию, и Даниэль Таршис, занимавший пост генсека СЕ, подписали документы о вступлении Российской Федерации в старейшую межправительственную организацию региона. Россия участвует в работе Комитета министров, Парламентской ассамблеи и других структур Совета Европы.