Кадыров предложил на пост мэра Грозного бывшего руководителя своей администрации

ГРОЗНЫЙ, 1 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил на пост мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова, занимавшего ранее должность руководителя администрации главы и правительства региона. На его место назначен экс-министр экономического, территориального развития и торговли региона Галас Таймасханов, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в понедельник.

"На должность руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики назначен Галас Таймасханов, ранее занимавший должность министра экономического, территориального развития и торговли. Его первым заместителем стал Турпал-Али Ибрагимов, ранее являвшийся главой Шалинского района. На должность мэра Грозного глава Чеченской Республики рекомендовал Хас-Магомеда Кадырова", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, Кадыров предложил назначить новым руководителем Минэкономразвития республики Бекхана Сатуева, ранее занимавшего должность заместителя министра. "Занимавший пост мэра Грозного Иса Хаджимурадов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики. В качестве главы Шалинского района предложена кандидатура Руслана Айдамирова", - добавили в пресс-службе.