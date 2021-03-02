Лавров и глава МИД Узбекистана обсудят подготовку визита президента республики в Москву

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник примет в Москве своего узбекского коллегу Абдулазиза Камилова.

Последний раз главы МИД встречались в Москве немногим более двух месяцев назад - в декабре прошлого года. Тогда стороны обсудили организацию визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Эта же тема, как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, будет в центре внимания министров и на предстоящих переговорах. В частности, они подробно рассмотрят подготовку объемного пакета двусторонних документов, которые планируется подписать в ходе поездки узбекского лидера в Москву.

Кроме этого, Лавров и Камилов намерены обменяться мнениями по всему комплексу сотрудничества двух стран в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также затронуть актуальные международные и региональные вопросы.

Не останется без внимания и взаимодействие Москвы и Ташкента в борьбе с пандемией коронавируса. В середине февраля в Узбекистане была зарегистрирована российская вакцина "Спутник V", которая будет использоваться наряду с китайско-узбекским препаратом ZF-UZ-VAC 2001 для массовой вакцинации населения.

Отношения высшего уровня

В МИД РФ указали на особый характер связей с Узбекистаном, который является стратегическим партнером и союзником России в Центральной Азии. Отношения стран поступательно развиваются в различных областях и подкрепляются интенсивным политическим диалогом на всех уровнях.

Так, в российском дипведомстве напомнили о прошедших переговорах президентов двух стран 23 июня 2020 года во время визита Мирзиёева в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Теперь же в рамках подготовки нового саммита ожидается проведение второго заседания совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.

"В РФ уверены, что предстоящие мероприятия станут важными событиями в политической жизни двух стран, послужат дальнейшему развитию многоформатных двусторонних связей, укреплению отношений дружбы и сотрудничества между нашими народами", - подчеркнули в российском дипведомстве.

Амбициозные задачи

Сотрудничество Москвы и Ташкента имеет значительный потенциал в различных областях, в том числе и в сфере обеспечения безопасности. Так, Россия считает своей важной задачей способствовать укреплению обороноспособности дружественного Узбекистана в свете нарастающих новых угроз и вызовов в регионе, которые также будут обсуждаться главами МИД во вторник. В подтверждение этому активно развивается военное и военно-техническое взаимодействие двух стран. "Команды вооруженных сил Узбекистана принимают участие в состязаниях Армейских международных игр, узбекистанские эксперты принимают участие в конкурсах в качестве наблюдателей", - напомнили в МИД.

Кроме того, Россия является ведущим торговым партнером для Узбекистана, по статистике за январь текущего года, уступив в этом только Китаю. Темпы товарооборота между странами неуклонно растут: за последние четыре года он удвоился. Даже несмотря на пандемию в 2020 году российский экспорт в республику увеличился на 19,2% по сравнению с 2019 годом, а импорт - на 3,7%. Руководством двух стран поставлена задача наращивания объема двусторонней торговли до $10 млрд в среднесрочной перспективе, в то время как за прошлый год он составил $5,9 млрд.

Флагманским направлением российско-узбекского сотрудничества является строительство атомной электростанции в Узбекистане - первой в регионе Центральной Азии. Стороны подписали дорожную карту по основным этапам ее строительства. Важная сфера взаимодействия двух стран - топливно-энергетический комплекс. В частности, российская компания "Лукойл" стала крупнейшим инвестором в экономику республики. Еще одной опорой для экономических отношений государств является развитие межрегиональных связей: с республикой сотрудничают более половины субъектов РФ.

Сохраняя русский язык

Сохранение в Узбекистане позиций русского языка традиционно остается одним из приоритетов Москвы в двусторонних отношениях. Этому способствуют прочные связи в культурно-гуманитарной и научно-технической сферах: образование, искусство, информационное пространство, молодежная политика. Российская сторона поддерживает различные проекты в республике, которые направлены на повышение качества преподавания в Узбекистане русского языка и общеобразовательных предметов на нем.