МИД: позиция РФ по войскам США в Афганистане учитывает сдерживающий фактор их присутствия

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Лейла Тураянова/. Присутствие военного контингента США в Афганистане сейчас служит сдерживающим фактором против ухудшения ситуации с безопасностью, но в долгосрочном отношении полный вывод иностранных войск необходим для устойчивого урегулирования. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью ТАСС, приуроченном к 100-летию Договора о дружбе России и Афганистана.

Кабулов подчеркнул, что призывы Москвы вывести войска США из республики не идут в противоречие с заявлением президента России Владимира Путина о том, что в данный момент пребывание американцев в Афганистане способствует стабильности в стране. "Под сказанным президентом России подразумевается, что присутствие иностранного военного контингента в Афганистане на данном этапе является сдерживающим фактором против обвала ситуации с безопасностью в республике в условиях неспособности Афганских национальных сил безопасности, за подготовку которых, кстати, в течение почти 20 лет отвечали те же США и страны НАТО, самостоятельно решать в том числе задачи борьбы с международным терроризмом и наркотрафиком", - пояснил он.

В то же время в долгосрочном плане как Афганистан, так и государства региона устранить эти угрозы не смогут без достижения национального примирения и устойчивого урегулирования ситуации в стране, подчеркнул Кабулов. "Одним из ключевых условий [урегулирования] является полный вывод иностранных войск - основного раздражителя для вооруженной оппозиции. А после достижения мира между правительством и движением талибов (запрещено в РФ) формирование единых силовых структур страны позволит, помимо прочего, укрепить потенциал афганского государства в борьбе с угрозами терроризма, экстремизма и наркотрафика", - резюмировал директор Второго департамента Азии МИД.

29 февраля 2020 года предыдущее руководство США и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.