В МИД РФ заявили, что вопрос о снятии санкций СБ ООН против талибов не стоит на повестке

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Лейла Тураянова/. Полноценный запуск межафганских переговоров еще не состоялся, поэтому вопрос о снятии санкций Совета Безопасности ООН в отношении движения "Талибан" (запрещено в РФ) пока не стоит на повестке. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью ТАСС, приуроченном к 100-летию Договора о дружбе России и Афганистана.

"Пока контакты делегаций официального Кабула и движения талибов носят подготовительный характер, они не являются началом содержательных межафганских переговоров. В этом смысле переговорный процесс еще не запущен, поэтому считаем преждевременным обсуждать вопрос снятия санкций СБ ООН с движения талибов", - пояснил спецпредставитель президента РФ.

При этом он подчеркнул, что талибы демонстрируют заинтересованность в сохранении достигнутых с США договоренностей по восстановлению мира в Афганистане. "Недавно руководством движения талибов было распространено указание о запрете всем полевым командирам под угрозой военного трибунала принимать и держать в своих отрядах иностранных боевиков. Считаем данное обстоятельство подтверждением заинтересованности талибов в сохранении сделки с США и готовности соблюдать ее", - отметил Кабулов.

При этом он указал, что численность боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Афганистане, с которой талибы обязались полностью разорвать связи по соглашению с Вашингтоном, не является значительной по сравнению с другими террористическими группировками, в первую очередь ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство").

29 февраля 2020 года предыдущее руководство США и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Делегации афганских властей и "Талибана" с 12 сентября прошлого года ведут в Дохе диалог о восстановлении мира в Афганистане. В начале декабря стороны договорились, что уйдут на перерыв с 12 декабря до 5 января. Последнее время диалог буксовал, встречи долго не проводились и возобновились всего несколько дней назад.