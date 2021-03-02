Эксперт: санкции против РФ нужны США для демонстрации возрождения "коллективного Запада"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена стремится синхронизировать свою политику с Евросоюзом на основе антироссийских санкций и усилить роль идеологии во внешней политике. Такое мнение высказал во вторник в беседе с ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"При администрации Байдена США и ЕС консолидируются на антироссийской основе. Санкции - это способ проявить идеологическую позицию и синхронность действий с ЕС, что крайне важно для США, для наглядной демонстрации возрождения коллективного Запада, который резко ослаб в период президентства Дональда Трампа, когда США и Евросоюз действовали несинхронно", - сказал он.

По мнению Суслова, администрация Белого дома, как и в период холодной войны, хочет противопоставить свою идеологию странам, с которыми имеет политические расхождения, воссоздавая блоковый подход. "В чем причина усиления роли идеологии? В том, что именно в этом США видят способ усиления американских международных позиций: нужно сплотить демократических союзников США, восстановить коллективный Запад, противопоставленный "миру авторитаризма", - пояснил он. Специалист добавил, что усиление роли идеологии во внешней политике будет "одной из главных черт внешней политики Байдена".

"Причем для самих США введение санкций относительно безболезненно, потому что они в краткосрочной и среднесрочной перспективе от них ничего не теряют. Напротив, они получают поддержку со стороны ЕС", - отметил эксперт.

Влияние на двусторонние отношения

Аналитик не ожидает, что политическая атмосфера в диалоге РФ и США сильно изменится после введения новых санкций. "Политическая атмосфера будет становиться еще более конфронтационной, - продолжил он. - Неизбежно, что США будут вводить новые санкции против РФ, в первую очередь по вопросам внутренней политики Москвы, в открытую будут говорить о поддержке российской оппозиции".

При этом, считает Суслов, Россия и США будут и дальше сотрудничать в сферах, представляющих взаимный интерес, "будь то диалог по стратегической стабильности, борьба с пандемий, взаимодействие по вопросам изменения климата".

Во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга сообщила, что США вводят санкции в отношении семи высокопоставленных должностных лиц России в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что Москва на основе принципа взаимности отреагирует на объявление Вашингтоном антироссийских санкций.