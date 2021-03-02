Мишустин 3 марта посетит с рабочим визитом Республику Алтай

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин в среду посетит с рабочей поездкой Республику Алтай. Там премьер встретится с представителями туристического бизнеса, побывает в лицее и агропромышленном парке, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"3 марта М. В. Мишустин совершит рабочую поездку в Республику Алтай", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе премьер планирует посетить строящийся агропромышленный парк "Амза" и производство компании "Нарине". Помимо этого, Мишустин побывает в Республиканском классическом лицее.

У главы российского кабмина в среду также запланирована встреча с представителями туристического бизнеса по вопросу развития отрасли в Республике Алтай и Алтайском крае. В программу рабочей поездки Мишустина включена и встреча с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым.

В мероприятиях поездки примут участие министр просвещения России Сергей Кравцов, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.