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Путин подведет итоги работы МВД за 2020 год

Президент определит новые задачи ведомства

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в среду участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России.

Как отмечали в пресс-службе Кремля, традиционно во время мероприятия будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел РФ за 2020 год, а также определены основные направления работы на 2021 год.

Глава государства каждый год посещает итоговые заседания руководства МВД, как и ряда других силовых и правоохранительных структур. Как правило, в открытой части коллегии ведомства президент РФ дает оценку работе органов внутренних дел за прошедший год и ставит задачи на перспективу по разным направлениям деятельности.

Так, на заседании коллегии МВД в прошлом феврале Путин отметил высокую раскрываемость наиболее опасных преступлений, в том числе убийств, разбойных нападений. Он обращал внимание на снижение числа уличных преступлений, правонарушений среди несовершеннолетних. "Это значимые для граждан изменения", - указывал тогда президент.

В то же время глава государства определил ряд новых задач для органов внутренних дел. В частности, он потребовал от МВД более системной борьбы с оборотом поддельных лекарств, указал на необходимость жестко реагировать на произвол и фальсификации со стороны полиции. Особое внимание было уделено преступлениям в киберпространстве: Путин потребовал перекрыть доступ к сайтам, пропагандирующим наркотики, а также поручил вести постоянную борьбу с "группами смерти" и радикалами в интернете.

Статистика преступлений

По данным МВД, в 2020 году в России было зарегистрировано более 2 млн преступлений; уровень криминала снизился в 35 из 85 российских регионов. Четыре из пяти преступлений происходили в городах и поселках городского типа, а пятая часть - в сельской местности. Больше половины всех зафиксированных преступлений (55,3%) - хищения чужого имущества, в том числе кражи, мошенничества, грабежи.

От преступных посягательств в 2020 году погибло 22,7 тыс. человек, здоровью 35,6 тыс. человек причинен тяжкий вред. При этом число погибших от преступлений по сравнению с предыдущим годом сократилось на 5,2%, пострадавших - на 6,9%. Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 512,8 млрд рублей, что на 18,3% меньше аналогичного показателя 2019 года.

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