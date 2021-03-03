Мишустин освободил от должности замглавы Роспечати Владимира Григорьева

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Роспечати Владимира Григорьева. Соответствующее распоряжение главы правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Григорьева Владимира Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в связи с упразднением Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям", - указано в документе.

Распоряжением главы правительства РФ от должности также освобожден замглавы Роспечати Илья Лазарев.

В конце ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упраздняет подведомственные Минцифры РФ Роспечать и Россвязь. Функции упраздняемых ведомств переходят в Минцифры, которое становится их правопреемником, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.