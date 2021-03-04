Посольство РФ обвинило Лондон в нарушении международных обязательств по делу Скрипалей

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании обвинило Лондон в нарушении международных обязательств в связи с делом Скрипалей и в использовании этого инцидента, произошедшего 4 марта 2018 года, в политических целях. Об этом говорится в комментарии диппредставительства, распространенном в связи с трехлетней годовщиной отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Прошло три года после ставшего резонансным инцидента в Солсбери. Однако по прошествии столь значительного времени о произошедшем мы по-прежнему знаем немного. Британские власти обвинили нас в применении химического оружия на их территории. Обвинение серьезное, но оно не подкреплено ни фактами, ни доказательствами, ни чем-либо иным. Оно абсолютно голословно, и поэтому мы этим обвинениям не верим, - отметили в посольстве. - Отказ британских властей задействовать доступные правовые механизмы, раскрыть конкретные обстоятельства инцидента и результаты расследования с наибольшей вероятностью свидетельствует о шаткости и неубедительности их версии случившегося в Солсбери. Другого объяснения мы не видим".

Без официальных данных

Российское диппредставительство сообщило, что в его распоряжении "по-прежнему нет каких-либо внятных официальных данных о местонахождении и самочувствии Сергея и Юлии Скрипалей". "Нам, как и британской общественности, предлагаются всплывающие в СМИ "вбросы" о том, что эти люди "живы и находятся в безопасном месте". Это российские граждане. Непредоставление сведений о них является нарушением обязательств Лондона по международным и двусторонним профильным соглашениям и - шире - общепризнанных норм дипломатических отношений. Наши требования предоставить исчерпывающую информацию и консульский доступ к Сергею и Юлии Скрипалям остаются в силе", - заметили в посольстве.

"При этом британское правительство продолжает использовать этот инцидент исключительно в политических целях. Абсолютно беспочвенные обвинения в адрес России стали в околовластных кругах чем-то обыденным и даже общепринятым. Речь идет о злонамеренной порче отношений с нашей страной. Многочисленные слухи и домыслы, запущенные в информационное пространство под вывеской "инцидента в Солсбери", будто бы заменяют собой официальную позицию Лондона. А сегодня обкатанная логическая цепочка "новичок" - химоружие - санкции" точно так же и с теми же целями используется в контексте так называемого "дела Алексея Навального", - уверены в посольстве.

"И еще один момент. Появляющиеся в СМИ сообщения о планах провести коронерское расследование в отношении смерти в Эймсбери Дон Стерджес дают основания предполагать, что британская правовая машина готова повторить сценарий "дела Александра Литвиненко": подменить открытое разбирательство квазисудебным процессом, выводы которого лягут в основу дальнейшего политического давления на Россию. Это не пойдет на пользу российско-британским отношениям и интересам граждан двух стран", - подчеркнули в посольстве России.

Мнение посла

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин в разговоре с российскими журналистами высказал мнение, что история с отравлением в Солсбери, как и другие сюжеты, были использованы для ухудшения отношений Москвы и Лондона.

"Мы в эти обвинения не верим, хотя это не было для нас сюрпризом: мы прекрасно помним так называемое отравление Александра Литвиненко в 2006 году, покрытые мраком смерти российских граждан Бориса Березовского в 2013 году и Николая Глушкова в 2018 году. Мы до сих пор не получили вообще каких-либо адекватных официальных разъяснений британской стороны по "делу Скрипалей". Все эти обвинения были использованы для злонамеренной порчи отношений между Россией и Великобританией", - сказал посол. Он добавил, что взаимодействие между двумя странами заморожено фактически по всему спектру, кроме гуманитарного.

"Отмечу при этом, что российская сторона всегда открыта к взаимовыгодным и уважительным отношениям со всеми партнерами. Наличие разногласий - это нормально в условиях столь непростой и динамичной повестки дня. Остается лишь сожалеть, что у британских партнеров возобладала примитивная логика - "без суда и следствия" назначить виноватых", - добавил Келин.

"Это была явно продуманная комбинация британских спецслужб в интересах сдерживания нашей страны и подрыва ее позиций на международной арене. Однако такая политическая близорукость усложняет и без того весьма непростую ситуацию, сложившуюся в международных отношениях в настоящий момент. Ведь очевидно, что без России как крупнейшего геополитического игрока вряд ли получится конструктивно решить тот или иной вопрос", - заметил дипломат, говоря про отравление в Солсбери трехлетней давности.

Скрипали в Великобритании?

"Со своей стороны всегда ставили перед Лондоном неудобные вопросы об инциденте в марте 2018 года и судьбе Сергея и Юлии Скрипалей. Наши многочисленные обращения, в том числе с требованием обеспечить консульский доступ к российским гражданам, по сей день остаются без ответа", - сообщил Келин.

"О месте нахождения Скрипалей мы узнаем, как и любой британский обыватель, из "вбросов" в СМИ, которых, к слову, стало меньше, чем год-два назад. Моя британская коллега (посол Соединенного Королевства в РФ - прим. ТАСС) госпожа Дебора Броннерт в одном из своих интервью четко заявила, что Сергей и Юлия Скрипали сейчас находятся в безопасном месте в Великобритании. Видимо, нам предлагается верить ей на слово", - сказал посол.

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня того же года были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес умерла в больнице. Роули 20 июля выписали, после этого он попадал в больницу еще раз - с менингитом. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 сентября сообщила в своем докладе, что Стерджес умерла от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.

5 сентября 2018 года возглавлявшая тогда правительство Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ". Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.