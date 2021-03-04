Финалист конкурса "Лидеры России" стал постпредом при президенте РФ от Калмыкии

ЭЛИСТА, 4 марта. /ТАСС/. Глава Калмыкии Бату Хасиков назначил постоянным представителем республики при президенте РФ 34-летнего финалиста конкурса "Лидеры России" Андрея Картиева. Соответствующий указ в четверг размещен на официальном сайте руководителя региона.

Сангаджи Тарбаев, в апреле 2020 года назначенный заместителем председателя правительства Республики Калмыкия - постоянным представителем Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации, в конце ноября 2020 года покинул пост по собственному желанию.

"На должность постоянного представителя Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации назначен Андрей Баатрович Картиев - финалист конкурсов "Лидеры России" и "Лидеры России - Финансы и Технологии". Он имеет степень MBA бизнес-школы в Лондоне и проходит обучение в Высшей школе государственного управления. Уверен, на новом посту постпреда он будет достойно взаимодействовать с федеральными структурами в интересах региона, а также поддерживать наших земляков в Москве", - цитирует Хасикова пресс-служба главы региона.

По словам Хасикова, Картиев всегда оказывал поддержку своим землякам. Он является сооснователем социального проекта "Доброе сердце" для детей с особенностями развития, а также членом совета эндаумент фонда "Элистинский лицей" - одного из первых российских образовательных фондов. В задачи нового руководителя постпредства будет входить работа над повышением инвестиционной привлекательности республики, поиск инвесторов и проектов, которые можно реализовать на территории Калмыкии, добавил глава республики.

Андрей Картиев родился 6 марта 1986 года в Калмыкии, выпускник Финансового университета при Правительстве РФ. Работал в двух офисах - в Москве и Лондоне в одном из самых крупных международных банков HSBC Associate Director департамента Глобальные Рынки в России. По версии Московской Международной Валютной Ассоциации признан одним из лучших специалистов на финансовом рынке (ТОП-10) в 2012 году, один из крупнейших участников по обороту операций на Московской Бирже в 2009-2013 году. Работал заместителем управляющего директора по торговым операциям в России и СНГ, Департамента Глобальные Рынки HSBC в Лондоне. В 2015 году получил в лондонской бизнес-школе HULT квалификационную степень магистра делового администрирования (MBA), проходил стажировку в Шанхае и Сан-Франциско.

В последние годы Картиев занимал посты директора компании "Финансовый консалтинг" (MoneyPay Payments), советника главы Калмыкии.