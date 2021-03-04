Министр природных ресурсов Новгородской области покинул свой пост

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 марта. /ТАСС/. Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области Владимир Королев покинул свой пост. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства Новгородской области, сообщил в четверг официальный представитель губернатора Новгородской области Николай Шестаков в своем Telegram-канале.

По данным источника в правительстве региона, Королев написал заявление об уходе с должности в связи с переходом на другую работу.

"Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии [Новгородской области] Владимир Королев покинул занимаемый пост с 3 марта 2021 года. Подписано соответствующее распоряжение председателя правительства Новгородской области. Исполняющим обязанности главы ведомства назначен заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области Михаил Трофимов", - говорится в сообщении.

Королёв родился в 1958 году в Новгородской области. В 1987 году окончил Новгородский сельскохозяйственный институт по специальности "Агрономия", в 2000 году окончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности "Юриспруденция". В 2014 году был назначен на пост руководителя департамента природных ресурсов и экологии Новгородской области до его реорганизации в 2017 году, после чего стал занимать должность министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.

В августе 2020 года региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий в лесной сфере. По версии следствия, с января 2015 года по июль 2019 года в региональном комитете лесного хозяйства и лесной промышленности без согласования с Федеральным агентством лесного хозяйства РФ лесной фонд области был распределен на категории защитных, эксплуатационных, резервных и особо защитных участков, что позволило причинить ущерб вырубками более чем на 43 млн рублей. Тогда, по словам Королева, министерство было готово оказать содействие следствию в установлении истины. По информации источника в правительстве региона, данное уголовное дело не оказало влияния на уход Королева с поста министра.