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Горбачев призвал президентов России и США подтвердить недопустимость ядерной войны

Для прекращения холодной войны было необходимо преодолеть разрыв между словами и делами, заявил первый президент СССР

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Первый президент СССР Михаил Горбачев предложил лидерам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену подтвердить формулу, которая гласит, что ядерная война недопустима.

"На днях Россия предложила, чтобы все ядерные державы подтвердили формулу "Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя". Что мешает это сделать? Пусть для начала подтвердят президенты России и США, а другие, я надеюсь, присоединятся. Гражданское общество, ученые, молодежь - все, должны этого потребовать", - говорится в обращении Горбачева к участникам конференции "Человек, который изменил мир", которое зачитал руководитель пресс-службы Горбачев-Фонда и переводчик первого президента СССР Павел Палажченко.

В своем приветствии Горбачев отметил, что получил поздравления Байдена (2 марта Горбачев отметил 90-летие), в котором глава Белого дома отмечает, что продление договора СНВ-3 на пять лет свидетельствует, что Россия и США могут сотрудничать в деле ядерного разоружения.

"В мировой политике [существует] колоссальная инерция. Холодную войну и до нас пытались остановить, были такие намерения, встречи, переговоры. И кое-чего добивались. Подписывали хорошие договоры, соглашения, а потом все обрывалось. Почему так происходило? Скорее всего, потому, что продолжали мыслить по-старому, не могли удержаться от желания получить одностороннюю выгоду", - отмечается в тексте обращения.

По словам Горбачева, для прекращения холодной войны было необходимо преодолеть разрыв между словами и делами.

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