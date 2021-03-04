РФ и Сирия заявили, что Запад нацелен на разграбление арабской республики

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Целью стран Запада в Сирии является разграбление национальных богатств страны, а не борьба с терроризмом. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, распространенном в четверг.

"Все шаги, предпринимаемые странами Запада, не имеют ничего общего с войной против терроризма в Сирии, а их истинной целью является безнаказанное разграбление национальных богатств суверенного государства - члена Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении.

В документе поясняется, что для этого активно используется технология дробления страны и наращивается американское военное присутствие в богатой углеводородным сырьем северо-восточной части Сирии.

"Это, в частности, подтверждает и заявление бывшего президента США Дональда Трампа, по сути, назвавшего нефть главной причиной нахождения воинского контингента США на территории Сирии", - отмечается в заявлении.

Обосновывая свое присутствие в стране борьбой с террористической угрозой, силы международной коалиции, по сути, сами стимулируют активность бандформирований - подпитывают их оружием, боеприпасами, денежными средствами, осуществляют подготовку боевиков, подчеркивается в документе.

"Одновременно реализуется курс Запада на экономическое удушение страны. Убеждены, что именно незаконное присутствие военных контингентов западных стран и их дестабилизирующая деятельность на территории Сирии требуют первостепенного внимания со стороны всего мирового сообщества, так как именно они способствуют ухудшению криминогенной и экономической ситуации в республике и во всем Ближневосточном регионе", - отмечается в заявлении.

Участие США

В заявлении также отмечается, что США нарушают международное право, нанося авиационные удары и поддерживая незаконные вооруженные формирования на сирийской территории.

"В нарушение международного права и Устава ООН американцы наносят авиационные удары по территории Сирийской Арабской Республики, оккупируют значительные территории страны и открыто поддерживают незаконные вооруженные формирования, тем самым стимулируя рост террористической активности", - отмечается в документе.

Также отмечается, что, несмотря на усилия сирийского руководства по восстановлению мирной жизни в стране, США и их союзники продолжают проводить антисирийскую санкционную политику, фактически направленную на принуждение населения Сирии следовать указаниям западных стран.

Руководители межведомственных координационных штабов России и Сирии подчеркнули, что, учитывая сложную ситуацию в мире с пандемией коронавируса, процесс возвращения сирийцев на родину объективно замедлился. "Через пункты пропуска на границе с Ливаном на территорию Сирии с начала текущего года прибыло 8 467 беженцев, при этом из-за давления на власти Хашимитского Королевства со стороны США пункт пропуска "Насиб" на сирийско-иорданской границе до сих пор закрыт", - заявили они.

В заявлении говорится, что руководство Сирии объявило возвращение беженцев в страну национальным приоритетом и предпринимает все возможные усилия для активизации данного процесса. "Учитывая, что задачи репатриации граждан и восстановления страны неразрывно связаны, правительство республики выделяет десятки миллиардов сирийских фунтов на реализацию проектов по реабилитации беженцев и развитию инфраструктуры в регионах", - отмечается в нем.

Рост активности боевиков

ООН отмечает рост активности бандформирований на неподконтрольных сирийским властям территориях, говорится заявлении.

"По данным ООН, отмечается рост активности бандформирований на неподконтрольных Дамаску территориях. На юге страны террористы "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) совершают нападения на подразделения правительственных силовых структур, государственные учреждения и сторонников примирения с сирийскими властями. В центральной части страны фиксируются регулярные атаки боевиков ИГИЛ (прежнее название террористической группировки "Исламское государство", запрещена в РФ) на объекты социальной инфраструктуры и гуманитарные конвои", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что "в ходе нападений и терактов в местах массового скопления гражданских лиц бандформирования широко применяют самодельные взрывные устройства".