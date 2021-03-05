Посольство России вскоре сделает представление Лондону по антироссийской кампании в СМИ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россия пока не получала ответа Великобритании об утечке, которая свидетельствует об управлении из Лондона антироссийской кампанией в СМИ. Посольство РФ в ближайшее время сделает представление британской стороне на этот счет, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Нет, мы не получили [ответа]", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. "Но если британские коллеги считают, что, исповедуя тактику замалчивания и торможения при даче ответа, они смогут избежать диалога на этот счет - нет, они ошибаются. Они не смогут этого избежать. И в ближайшее время по линии нашего посольства в Лондоне такие представления британской стороне будут сделаны. Объясняться надо, объясняться придется", - указала Захарова.

Она подчеркнула, что утекшие документы не были дезавуированы Лондоном как не относящиеся к министерству иностранных дел Великобритании. "Согласно этим документам, они [британцы] играли именно в российском информационном поле, в том числе с русскоязычными средствами массовой информации, по такой русофобской, антироссийской тематике и направленности", - пояснила она. При этом Захарова подчеркнула, что Москва будет регулярно напоминать Лондону о необходимости предоставить ответ по этому делу.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что Великобритания "сама себя короновала в качестве борца за отстаивание свободы слова", одновременно обвиняя Россию в дезинформации и пропаганде. При этом, по словам Захаровой, Лондон неоднократно "ловили за руку" на лжи, например, по делу Скрипалей и "белых касок в Сирии".

Ранее на брифинге Захарова отмечала, что в начале февраля были опубликованы документы, предположительно, принадлежащие внешнеполитическому ведомству Великобритании, из которых следует, что Лондон через посредников поддерживает работу так называемых независимых информационных изданий, а также сформировал тайную сеть влиятельных блогеров в русскоязычном сегменте соцсетей для "создания условий по смене режима в России" и "подрыва российского влияния в странах Восточной Европы и Центральной Азии".