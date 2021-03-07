Лавров и глава МИД Люксембурга подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Люксембурга Сергей Лавров и Жан Ассельборн обменялись поздравительными телеграммами по случаю 130-летия установления дипломатических отношений.

"В связи со знаменательной исторической датой - 130-летием установления дипломатических отношений между Российской империей и Великим Герцогством Люксембург - министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Жан Ассельборн обменялись поздравительными телеграммами, - говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ. - В послании главы российского внешнеполитического ведомства отмечается, что в середине XIX века Россия выступила одним из гарантов независимости и нейтралитета Великого Герцогства, на протяжении ряда лет представляла интересы Люксембурга на международной арене. Именно тогда между двумя странами установилось глубокое доверие и были заложены основы уважительных отношений, взаимовыгодного сотрудничества и дружбы".

Как сообщили в министерстве, стороны выразили удовлетворение уровнем взаимодействия и подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества.