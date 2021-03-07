Алиханов прокомментировал слова польского генерала о возможном сценарии войны РФ и НАТО

ТАСС, 7 марта. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал высказывание в СМИ бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака о возможном сценарии войны между Россией и НАТО за Калининград. Алиханов заявил, что на месте Прибалтийских стран обратил бы больше внимания на внутренние экономические проблемы, а также предложил продолжать работу в рамках совместных приграничных программ, сказал он в разговоре с обозревателем издания "Комсомольская правда" в воскресенье.

В воскресенье издание Defence 24 опубликовало статью, в которой приводит слова Скшипчака о ключевом значении Калининградской области в военной стратегии России. Бывший военачальник предположил, что в случае конфликта регион станет "воротами" к Балтийскому морю и на Польскую низменность, то есть в Центральную и Западную Европу, а на захват стран Балтии российской армии при взаимодействии с Балтийским флотом понадобится от двух до четыре суток.

"Я бы на месте стран Балтии думал сейчас об экономическом развитии и других вопросах. О том, как удержать население в стране в условиях членства в Евросоюзе", -- приводит издание слова Алиханова.

Губернатор Калининградской области также отметил, что зарубежным соседям лучше перестать строить военные стратегии и стоит продолжать развивать сотрудничество в других сферах. Так, например, Алиханов напомнил, что у Калининградской области есть приграничные программы сотрудничества с Польшей, строятся велодорожки. Кроме того, идет восстановление кирхи, в которой захоронен литовский поэт Кристионас Донелайтис.