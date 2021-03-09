Исполнять обязанности главы Циолковского после отставки мэра будет его заместитель

ТАСС, 9 марта. Исполнять обязанности главы наукограда Циолковского, который находится неподалеку от космодрома Восточный, до вступления в должность нового мэра будет Роман Мунгалов, занимавший пост первого заместителя. Об этом ТАСС сообщили во вторник в аппарате думы Циолковского.

В пятницу глава Циолковского Сергей Левицкий в своем аккаунте в Instagram сообщил, что покинул пост по собственному желанию.

"Сергей Владимирович [Левицкий] предложил кандидатуру своего первого заместителя, Мунгалова Романа Анатольевича, депутаты поддержали эту кандидатуру единогласно. Его назначили исполняющим обязанности до вступления в должность вновь избранного главы", - сообщили в аппарате думы.

Там уточнили, что, согласно уставу муниципального образования, новый глава должен быть избран по результатам конкурса в течение полугода. На ближайшем заседании депутаты должны назначить конкурс, будет сформирована конкурсная комиссия, определен срок для подачи документов желающими, пройдут регистрация кандидатов и два этапа конкурса. Ближайшее плановое заседание думы Циолковского назначено на 31 марта.

Левицкий стал исполняющим обязанности главы администрации Циолковского в сентябре 2018 года, в ноябре 2018 года депутаты единогласно избрали его главой города. Ранее он был заместителем министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурский области.

ЗАТО Циолковский находится в 180 км к северу от Благовещенска, неподалеку от строящегося первого в России гражданского космодрома Восточный. В городе проживают около 7,1 тыс. человек, в числе которых работники космодрома Восточный.