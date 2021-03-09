Мезенцев предложил задуматься о создании символики Союзного государства РФ и Белоруссии

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Создание символики Союзного государства России и Белоруссии может стать важным сплачивающим фактором для двух стран. Такое мнение во вторник выразил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу РБК.

"Символика Союзного государства была бы тоже важным сплачивающим фактором. Еще раз говорю, разговор об экономической интеграции и о сближении может быть, и мы это многократно подчеркивали", - сказал он.

Мезенцев добавил, что не знает, ведется ли работа по созданию символики Союзного государства.

О Союзном государстве

2 апреля 1996 года лидеры России и Белоруссии - Борис Ельцин и Александр Лукашенко - подписали Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, который предполагал формирование единого экономического пространства, постепенный переход к единому законодательству. Стороны также договорились согласовывать свою внешнюю политику, вопросы обеспечения безопасности, борьбы с преступностью, охраны государственных границ.

2 апреля 1997 года сообщество двух стран было преобразовано в Союз России и Белоруссии, этот день отмечается как День единения народов двух стран. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства (вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран). К настоящему времени договорно-правовая база российско-белорусского сотрудничества насчитывает около 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.

Высшим органом Союзного государства является Высший госсовет, в состав которого входят главы государств и правительств России и Белоруссии, а также руководители палат их парламентов. Исполнительный орган - Совет министров, в который входят главы правительств и ряд представителей министерств двух стран. Также функционирует Парламентское собрание Союзного государства.