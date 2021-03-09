Лавров надеется на скорое возобновление контактов с ОАЭ на высшем уровне в обычном формате

АБУ-ДАБИ, 9 марта. /ТАСС/. Российская сторона по мере улучшения эпидемической обстановки рассчитывает на скорое возобновление контактов с ОАЭ на высшем уровне в очном формате. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

"Продолжаются контакты на высшем уровне, наши руководители находятся постоянно на связи, общаются по телефону. Уверен, что по мере преодоления пандемии наши контакты, в том числе на высшем уровне, вернутся в обычный формат", - сказал министр.

Последний раз лидеры двух стран встречались в октябре 2019 года в ходе визита президента РФ Владимира Путина в ОАЭ.

Нацеленность на взаимодействие и реализацию взаимовыгодного сотрудничества способствуют укреплению связей России и ОАЭ даже в условиях пандемии коронавируса, заявил Лавров, комментируя рост двустороннего товарооборота в условиях пандемии.

"Вопрос я бы сказал даже философский. Мое объяснение заключается в том, что когда есть нацеленность на взаимодействие, на реализацию практически взаимовыгодных проектов, то никакие болезни этому помешать не могут. У нас именно такие отношения с ОАЭ", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что это в полной мере было подтверждено на приеме у наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяйна. "Отношения, как я уже подчеркнул, не просто стратегического партнерства, они у нас действительно с каждым годом становятся все более и более плотными и охватывающими все без исключения сферы взаимодействия между государствами и между народами, кстати сказать", - добавил министр.

По его словам, существенно укрепляют дружеские отношения двух стран контакты в сфере туризма. "Так будет и впредь. Я в этом уверен", - заключил Лавров.

Двусторонний товарооборот России и ОАЭ увеличился за 2020 год на 78% по сравнению с 2019 годом и достиг исторического максимума в $3,27 млрд.

Ситуация в Персидском заливе

Москва и Абу-Даби подтвердили намерение способствовать укреплению стабильности и безопасности в зоне Персидского залива, заявил Лавров.

"Много говорили мы и о положении дел в зоне [Персидского] залива. Мы подтвердили наш настрой на то, чтобы стимулировать страны региона, прибрежные страны залива с участием в международных организациях, таких как Совбез ООН, ЛАГ (Лига арабских государств), ЕС, к тому, чтобы здесь начался процесс укрепления доверия, транспарентности в сфере военного строительства и в целом нормализации отношений между Ираном и арабскими странами региона. Договорились поддерживать диалог по всем этим вопросам", - отметил российский министр.

Он указал, что на переговорах стороны подробно обсудили региональную проблематику, включая урегулирование конфликтов в Сирии, Ливии и Йемене. "Во всех этих случаях Россия и ОАЭ продвигают мирное политическое урегулирование на основе принципов Устава ООН и соответствующих решений ООН. Выступаем за инклюзивный диалог для того, чтобы все эти кризисные ситуации были преодолены", - сказал Лавров.

По его словам, на встрече также затрагивалась тема арабо-израильского урегулирования. "Россия подтвердила свою позицию, в соответствии с которой мы приветствуем нормализацию отношений Израиля с рядом арабских государств, включая и ОАЭ, при том понимании, что, конечно, задача справедливого решения палестинской проблемы не должна отходить на второй план. Российская Федерация будет готова и далее способствовать налаживанию прямого диалога между израильтянами и палестинцами", - заключил глава МИД РФ.

Глава МИД РФ находится с рабочей поездкой в Абу-Даби в рамках турне по странам Ближнего Востока.