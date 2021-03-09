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Госдума закрепляет приоритет Конституции РФ в Трудовом, Земельном и Жилищном кодексах

В кодексах предлагается прописать, что не допускается применение правил международных договоров России в их истолковании, противоречащем конституции

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в I чтении внесенные президентом Владимиром Путиным законопроекты, закрепляющие приоритет Конституции РФ в Трудовом, Земельном и Жилищном кодексах.

Во всех трех кодексах предлагается прописать, что "не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации". Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.

В статье 79 Конституции РФ указано, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем конституции, не подлежат исполнению в РФ. Такое изменение в основной закон вступило в силу по итогам прошедшего летом 2020 года общероссийского голосования по поправкам к конституции.

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