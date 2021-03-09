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Пандемия COVID-19

Лавров обсудил с премьером Ливана российскую помощь республике в борьбе с пандемией

Стороны затронули также некоторые региональные проблемы

АБУ-ДАБИ, 9 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Абу-Даби во вторник обсудил с премьером Ливана Саадом Харири российскую помощь республике в борьбе с коронавирусом, а также пути преодоления социально-экономического кризиса в стране.

"Обсуждались практические вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских отношений, в частности продвижения взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с упором на оказание российской помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Ливане", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, Лавров и Харири подробно обсудили ситуацию в Ливане "с акцентом на задачи скорейшего преодоления социально-экономического кризиса через создание дееспособного технократического кабинета министров, пользующегося поддержкой основных политических и конфессиональных сил страны".

"Стороны затронули также некоторые региональные проблемы, включая необходимость консолидации международных усилий по урегулированию сирийского кризиса на базе резолюции 2254 СБ ООН, в том числе положений по возвращению сирийских беженцев", - отметили на Смоленской площади.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЛиванРоссияХарири, СаадПандемия COVID-19
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