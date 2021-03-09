В России удовлетворены вынесением приговора по делу об убийстве Карлова

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Россия удовлетворена вынесением приговора судом Турции по делу об убийстве посла Андрея Карлова. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ.

"Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений", - говорится в заявлении.

Россия рассчитывает получить от Турции сведения о непосредственных заказчиках и организаторах убийства посла Карлова, заявили в МИД РФ.

"Рассчитываем на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, непосредственных заказчиках и организаторах этого террористического акта", - указали в министерстве.