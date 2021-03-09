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Лавров обсудил по телефону с главой МИД Египта содействие нормализации в Ливии

Как сообщили в МИД РФ, стороны рассмотрели проблематику урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил во вторник по телефону с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри ситуацию в Ливии и интенсификацию международных усилий по содействию нормализации обстановки в этой стране.

"Была рассмотрена проблематика урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на складывающееся положение в Ливии. В данном контексте была акцентирована необходимость интенсификации международных усилий под эгидой ООН по содействию скорейшей нормализации обстановки в Ливии и формированию постоянных общеливийских органов власти. При этом выражена надежда, что переходное ливийское руководство сможет в сжатые сроки осуществить объединение госструктур и финансово-экономических институтов на базе принципов обеспечения территориальной целостности и суверенитета Ливии", - говорится в сообщении МИД РФ.

Также министры подтвердили настрой на продолжение координации для достижения всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке в соответствии с имеющейся международно-правовой базой.

Кроме того, в разговоре Лавров и Шукри предметно обсудили укрепление двустороннего взаимодействия в соответствии с Договором о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, подписанным в 2018 году. Разговор состоялся по инициативе Каира.

В новость были внесены изменения (22:12 мск) - добавлены подробности.

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Лавров, Сергей ВикторовичЕгипетРоссияЛивия
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