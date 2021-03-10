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Памфилова предложила экс-главе избиркома Томской области стать советником председателя ЦИК

Эльман Юсубов покинул пост председателя избирательной комиссии Томской области в начале марта

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предложила бывшему главе избирательной комиссии Томской области Эльману Юсубову должность советника председателя ЦИК на общественных началах. Такое предложение она сделала на заседании ЦИК в среду, обращаясь к Юсубову по видеосвязи.

"Много лет вы честно обеспечивали выборы в Томской области, создали здоровую избирательную систему в регионе и тяжелым трудом добились авторитета и доверия жителей области. Вклад ваш огромен, ваш пример достоин подражания", - обратилась Памфилова к Юсубову, добавив, что предлагает ему должность советника главы ЦИК на общественных началах.

"Мы очень сожалеем о вашем уходе, но с уважением отнеслись к вашему решению. Подчеркну, что двери Центральной избирательной комиссии всегда для вас открыты", - добавила глава ЦИК.

В начале марта Юсубов покинул пост председателя избирательной комиссии Томской области. Он возглавлял региональный избирком с 2008 года.

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