Общественная палата Ленинградской области создала региональный штаб наблюдения за выборами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Общественная палата Ленинградской области создала региональный штаб по наблюдению за выборами, открытие состоялось в среду в ходе первого заседания членов штаба, передает корреспондент ТАСС.

"Штаб будет строить свою работу по различным направлениями, в приоритете, конечно, качественное обучение наблюдателей", - сказал на открытии член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев.

Журавлев стал руководителем общественного штаба. В его состав также вошли представители Ленинградской областной торгово-промышленной палаты, общественной организации "Природоохранный союз", Ленинградской областной общественной организации "Российский союз молодежи" и других организаций.

Штаб в 2021 году будет организовывать обучение региональных наблюдателей, заключать соглашения о сотрудничестве с общественным организациями и партиями и проводить другие мероприятия. Планируется создание и пресс-центра общественного штаба.

В единый день голосования в Ленинградской области 19 сентября в этом году пройдут выборы федерального, регионального и муниципального уровней. Избиратели региона примут участие в выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и в выборах депутатов законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва. Голосование пройдет в нескольких муниципальных образованиях Всеволожского района, выборы состоятся и в Кировском муниципальном районе - там изберут депутатов совета депутатов Приладожского городского поселения.