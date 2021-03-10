Песков заявил, что вопрос о месте встречи Путина и Эрдогана пока неясен

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Вопрос о месте проведения встречи президентов России и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана - еще будет согласовываться между Москвой и Анкарой, заявил в среду ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока это еще не ясно", - ответил он на вопрос, возможен ли вскоре визит Эрдогана в Россию или визит Путина в Турцию для встречи лидеров с глазу на глаз. Как подчеркнул представитель Кремля, это "будет согласовываться по дипканалам".

Ранее в среду во время телемоста в рамках торжественной церемонии начала строительства третьего блока АЭС "Аккую" президент Турции выразил надежду на скорую встречу лицом к лицу с российским президентом. Путин ответил согласием, отметив, что они с Эрдоганом "давно уже не виделись". Он добавил, что "надо это сделать в ближайшее время".

Эрдоган в свою очередь заявил, что отношения РФ и Турции не ограничены только двусторонними вопросами. "Выстроенный нами тесный диалог играет ключевую роль не только в двусторонних отношениях, но и в поддержании мира и стабильности в регионе. Мы увидели реальные результаты турецко-российского диалога во многих сферах - от Ливии до Нагорного Карабаха, от Сирии до многих других тем", - сказал он. Турецкий лидер добавил, что оба президента "решительно настроены развивать сотрудничество по всем направлениям".

Путин и Эрдоган в последний раз лично встречались 5 марта 2020 года в Москве, когда в Кремле состоялись шестичасовые российско-турецкие переговоры по ситуации в Сирии. После этого лидеры неоднократно говорили по телефону, в последний раз - 18 февраля. В июле прошлого года в режиме видеоконференции состоялась также трехсторонняя встреча президентов России, Турции и Ирана в рамках астанинского процесса сирийского урегулирования.