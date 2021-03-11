Единороссы проведут общественные обсуждения в регионах по поправкам в закон о занятости

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" запускает в регионах общественные обсуждения поправок в закон о занятости, соответствующие предложения будут учтены при подготовке документа ко второму чтению в Госдуме. Об этом в четверг сообщил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев.

"Мы ожидаем, что из регионов поступят предложения о дополнительных мерах поддержки отдельных категорий населения. Речь идет прежде всего о защите интересов молодых специалистов, инвалидов, лиц предпенсионного возраста. Кроме того, в пакете поправок могут появиться нормы о материальном стимулировании работодателей, которые принимают на работу социально уязвимые категории граждан. Такое поручение, напомню, правительству дал президент Владимир Путин", - цитирует Исаева пресс-служба партии.

По его словам, обсуждение пройдет во всех субъектах РФ, в нем примут участие депутаты от партии всех уровней, представители профсоюзов и эксперты.

18 февраля группа депутатов и сенаторов во главе со спикерами палат парламента внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий создание единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений. При этом дистанционный формат поиска работы планируется использовать наравне с очным приемом в центрах занятости. Также поправки обязывают федеральные, региональные и местные органы власти, а также тех, у кого в штате более 25 человек, размещать на цифровой платформе информацию обо всех рабочих местах.

На встрече с главой государства 17 февраля руководитель единороссов в Госдуме Сергей Неверов назвал поправки в закон о занятости приоритетом в работе фракции. Президент в свою очередь поручил партии проработать вопрос определения стандартов центров занятости на федеральном уровне вместе с кабмином.