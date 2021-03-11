Комитет Думы одобрил поправку об ограничении осужденных быть избранными депутатами Думы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту в четверг одобрил поправку, которая запрещает гражданам, осужденным к лишению свободы за преступления средней тяжести, баллотироваться и быть избранными депутатами Госдумы в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Поправка одобрена ко второму чтению законопроекта об изменении избирательного законодательства, внесенного во исполнение новых норм конституции.

Речь идет о лицах, осужденных за мошенничество группой лиц по предварительному сговору, в том числе в вопросе кредитования и страхования, грабеж, склонение к потреблению наркотических средств. Нормы также коснутся и граждан, осужденных за неоднократное нарушение установленного порядка организации собрания, митинга или шествия, за призывы в СМИ и интернете осуществлять действия, направленные на нарушение территориальной целостности РФ, а также за реабилитацию нацизма с использованием служебного положения или в СМИ.

Такие нормы уже прописаны в законе об основных гарантиях избирательных прав. Закон с соответствующими поправками Госдума приняла в мае прошлого года. Теперь ограничения будут прописаны в законе о выборах депутатов Госдумы.