МИД России приветствовал инициативу Левой партии ФРГ о сохранении памяти о войне

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Москва приветствует принятие германской Левой партией подготовленного бывшим премьер-министром ГДР Хансом Модровым "Воззвания к миру и памяти", которое призвано сохранить историческую память о причинах и событиях Второй мировой войны. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Со своей стороны, безусловно, приветствуем инициативу ветерана германской политики Ханса Модрова, поддержанную его однопартийцами. Отмечаем важность сохранения исторической памяти о генезисе и событиях Второй мировой войны с целью предотвращения подобных глобальных катастроф в будущем", - отметила официальный представитель МИД.

Захарова пояснила, что в документе акцентируется тема исторической ответственности Германии за агрессию против СССР и понесенные советским народом многомиллионные жертвы. "Звучит призыв почтить память павших советских воинов в связи с предстоящим 80-летием вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, а также критика в адрес германских политиков, допускающих безответственные высказывания о диалоге с Россией "с позиции силы". Проводится мысль об опасности разговоров об угрозе с Востока и продвижения войск НАТО к границам нашей страны. Выражается поддержка воззванию 60 известных германских общественных деятелей от 2014 года за мир и добрососедские отношения с Россией", - говорится в комментарии.

Также в Москве отмечают, что, судя по соцопросам, многие жители Германии разделяют тезисы "Воззвания к миру и памяти" и отказываются верить в мифическую российскую угрозу, "несмотря на искусственно поддерживаемый в западных СМИ резкий антироссийский фон".

"Остается только сожалеть, что правительство ФРГ последовательно игнорирует имеющийся в стране общественный запрос на улучшение отношений с Россией, упорно придерживается конфронтационной линии, направленной на сдерживание нашей страны. Хотелось бы тем не менее надеяться, что в Берлине в конечном итоге возобладает здравый смысл. Со своей стороны вновь подтверждаем готовность к взаимоуважительному и откровенному диалогу с ФРГ по самому широкому спектру актуальных международных проблем и двусторонних вопросов", - резюмировала Захарова.