Председатель ПАСЕ на следующей неделе обсудит с Лавровым ситуацию в Совете Европы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс в ходе рабочего визита в Москву 15-16 марта обсудит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию в Совете Европы. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Программа предусматривает встречу с главой российского внешнеполитического ведомства, в ходе которой предполагается обсудить ситуацию в Совете Европы, а также актуальные международные вопросы на повестке организации", - сказала она.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе ПАСЕ, в Москве Дамс также планирует встретиться с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Планируется, но еще не подтверждена, встреча Дамса с министром юстиции РФ Константином Чуйченко. Кроме того, председатель Парламентской ассамблеи рассчитывает встретиться с главой российской делегации в ПАСЕ, вице-спикером Госдумы Петром Толстым и другими членами российской делегации.