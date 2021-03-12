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Косачев назвал план Украины по Крыму "стратегией сохранения внешнего внимания"

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет работать по трем направлениям ради возвращения Крыма
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Настоящая цель так называемой стратегии Украины по "деоккупации Крыма" заключается в сохранении внешнего внимания и выпрашивании поддержки у своих западных партнеров. Такое мнение выразил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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"Цель, конечно же, другая. Это не стратегия возвращения Крыма, а стратегия сохранения внешнего внимания. Украина остро нуждается не в Крыме, а в западной поддержке и в сохранении себя на передовой конфликта между Россией и Западом, который стал условием сохранения нынешней украинской власти. Без этого все накопившиеся вопросы населения по социальным темам, по коррупции, по невыполнению обещаний о прекращении конфликта на Донбассе, по разрушению экономики и многие другие попросту сметут эту власть", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что слова главы украинского МИДа о том, что Украина сможет вернуть полуостров благодаря "трем китам" (принятой стратегии, консолидации усилий "всех партнеров на базе Крымской платформы" и "восстановлению международного права"), не имеют под собой никаких оснований. "Понятно, что ни эти "три кита", ни какие-либо иные морские животные не помогут Украине нарушить территориальную целостность России (что станет как раз нарушением международного права) и повернуть историю вспять вопреки воле самих жителей полуострова. Да и вряд ли кто-то в Киеве всерьез в это верит - чем больше таких пафосных документов, тем меньше в них реалистичности", - уверен сенатор.

По его мнению, все подобные усилия украинских властей являются "выпрашиванием Киевом ритуальных заверений в поддержке у западных партнеров, которые стали явно уставать от отсутствия прогресса Украины в борьбе с коррупцией и в иных сферах, кроме наращивания агрессивной риторики против России и репрессивной борьбы с инакомыслием". "Санкции США против Коломойского - звоночек, который в Киеве явно услышали. А потому бутафорская суета вокруг Крыма и, увы, провокации на Донбассе только усилятся", - полагает глава международного комитета СФ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу заявил, что Киев будет работать по трем направлениям ради возвращения Крыма в состав Украины. По его словам, это утвержденная 12 марта "Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма", совместные усилия участников "Крымской платформы", а также "восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом".

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне государственного переворота на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичУкраинаРоссия
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