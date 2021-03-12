Косачев назвал план Украины по Крыму "стратегией сохранения внешнего внимания"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Настоящая цель так называемой стратегии Украины по "деоккупации Крыма" заключается в сохранении внешнего внимания и выпрашивании поддержки у своих западных партнеров. Такое мнение выразил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Цель, конечно же, другая. Это не стратегия возвращения Крыма, а стратегия сохранения внешнего внимания. Украина остро нуждается не в Крыме, а в западной поддержке и в сохранении себя на передовой конфликта между Россией и Западом, который стал условием сохранения нынешней украинской власти. Без этого все накопившиеся вопросы населения по социальным темам, по коррупции, по невыполнению обещаний о прекращении конфликта на Донбассе, по разрушению экономики и многие другие попросту сметут эту власть", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что слова главы украинского МИДа о том, что Украина сможет вернуть полуостров благодаря "трем китам" (принятой стратегии, консолидации усилий "всех партнеров на базе Крымской платформы" и "восстановлению международного права"), не имеют под собой никаких оснований. "Понятно, что ни эти "три кита", ни какие-либо иные морские животные не помогут Украине нарушить территориальную целостность России (что станет как раз нарушением международного права) и повернуть историю вспять вопреки воле самих жителей полуострова. Да и вряд ли кто-то в Киеве всерьез в это верит - чем больше таких пафосных документов, тем меньше в них реалистичности", - уверен сенатор.

По его мнению, все подобные усилия украинских властей являются "выпрашиванием Киевом ритуальных заверений в поддержке у западных партнеров, которые стали явно уставать от отсутствия прогресса Украины в борьбе с коррупцией и в иных сферах, кроме наращивания агрессивной риторики против России и репрессивной борьбы с инакомыслием". "Санкции США против Коломойского - звоночек, который в Киеве явно услышали. А потому бутафорская суета вокруг Крыма и, увы, провокации на Донбассе только усилятся", - полагает глава международного комитета СФ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу заявил, что Киев будет работать по трем направлениям ради возвращения Крыма в состав Украины. По его словам, это утвержденная 12 марта "Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма", совместные усилия участников "Крымской платформы", а также "восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом".

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне государственного переворота на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.