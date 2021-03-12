Путин 12 марта проведет совещание с Совбезом и международные телефонные разговоры

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России работает в пятницу в резиденции в Ново-Огареве. "В середине дня он (Путин) проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции", - сказал представитель Кремля.

У главы государства в пятницу также запланированы внутренние встречи и международные телефонные разговоры, уточнил Песков.