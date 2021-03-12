Захарова: ситуация вокруг осужденного в Литве Юрия Меля не останется без последствий

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Игры литовского правосудия вокруг осужденного за участие в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе офицера запаса российской армии Юрия Меля не останутся без последствий. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мель должен был выйти на свободу 12 марта, однако литовский суд продлил ему срок содержания под стражей до рассмотрения апелляции Генпрокуратуры, которое должно состояться 31 марта. "Мы не позволим оставлять подобные истории без внимания, будем привлекать внимание еэсовских институтов к подобному беззаконию. В Вильнюсе должны понимать, что эти игры не останутся без последствий", - сказала Захарова.

27 марта 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 российских граждан, в том числе задержанных на территории Литвы Юрия Меля и Геннадия Иванова. Они признаны виновными в преступлениях против литовского государства и военных преступлениях во время массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года, когда были убиты 13 гражданских лиц и более 700 пострадали. Мель был приговорен к семи, Иванов - к четырем годам тюремного заключения.