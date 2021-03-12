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ВЭФ убрал княгиню Ольгу из списка великих женщин

Ранее президент Украины Петр Порошенко раскритиковал опубликованную на сайте форума статью о княгине

ЖЕНЕВА, 12 марта. /ТАСС/. Всемирный экономический форум (ВЭФ) внес коррективы в опубликованный на его сайте список выдающихся "женщин в истории, оказавших влияние на формирование мира", удалив из него упоминание о княгине Ольге (около 893/920 - 969), правившей Киевской Русью с 945 по 960 год в качестве регентши при малолетнем сыне Святославе.

Список выдающихся женщин "от гавайской королевы до китайской императрицы" на сайте ВЭФ теперь предваряет запись: "Исправление: Предыдущая версия этой статьи включала упоминание о Святой Ольге. Мы убрали эту ссылку ввиду конфликтущих исторических данных".

Однако предыдущая версия сохранилась в кэше сайта ВЭФ. Из нее следует, что "Ольга была первым русским монархом, обращенным в христианство". Кроме того, "княгиня Киевской Руси являлась прародительницей современной России". В тексте ее супруг князь Игорь назван Иваном, которого "жестоко убили вассалы".

Несогласие со статьей на сайте ВЭФ выразил накануне в Facebook бывший президент Украины Петр Порошенко. Он написал, что "Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Белоруссии и России, поэтому княгиня Ольга никак не может быть прародительницей Российской Федерации, к тому же Московское княжество было основано более чем через 300 лет после ее смерти". По его словам, "элементами вражеской пропаганды" могут становиться международные организации. Экс-президент призвал ВЭФ "немедленно исправить ошибки", что однако в итоге привело к полному удалению упоминания о княгине Ольге из статьи о выдающихся женщинах в истории на сайте организации.

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