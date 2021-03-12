Из конкурса на пост главы Перми выбыли три кандидата

ПЕРМЬ, 12 марта. /ТАСС/. Конкурсная комиссия исключила из конкурса на пост главы Перми трех кандидатов, так как они представили неполный пакет документов. Таким образом, к дальнейшему участию будут допущены десять человек, сообщается на сайте Пермской городской думы.

"Сегодня конкурсная комиссия исключила из числа кандидатов на пост главы Перми [градозащитника] Дениса Галицкого, [политолога] Виталия Ковина и [жительницу Перми] Галину Широкову, в связи с тем, что конкурсанты представили неполный пакет документов", - сказано в сообщении.

Прием заявок проходил со 2 февраля по 4 марта, их подали 13 человек. Среди желающих стать мэром Перми секретарь по идеологии пермского крайкома КПРФ Геннадий Сторожев, координатор пермского штаба Навального Сергей Ухов, депутат заксобрания края от ЛДПР Александр Григоренко, представители общественных объединений и предприниматели, действующий врио главы Перми Алексей Демкин.

Следующее заседание комиссии состоится 18 марта, где и выберут нового главу Перми. Такая необходимость возникла после того, как 15 декабря Дмитрий Самойлов, занимавший этот пост с 2016 года, ушел в отставку в связи с переходом на работу в правительство Прикамья. С 16 декабря полномочия главы Перми - главы администрации города временно исполняет экс-председатель градостроительного комитета, бывший генеральный директор строительной организации "Пермский завод силикатных панелей" Алексей Демкин.