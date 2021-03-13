РФ объяснила, почему воздержалась при голосовании в СБ ООН по миротворцам в ЦАР

ООН, 13 марта. /ТАСС/. Российская сторона разочарована тем, что авторы проекта резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН, касающейся миротворческой миссии в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), решили не упоминать в тексте руководящие принципы всемирной организации по оказанию гуманитарной помощи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте постоянного представительства РФ при ООН.

СБ ООН ранее проголосовал за продление мандата миротворческой миссии в ЦАР с увеличением ее состава на 2 750 военнослужащих и 940 полицейских. Решение о продлении Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР поддержали 14 членов Совбеза, один воздержался. Итоги голосования подвели в пятницу.

Как отметили в постпредстве РФ при всемирной организации, "российская делегация воздержалась при голосовании по проекту резолюции СБ ООН по МООНСЦАР". "Хотели бы особо подчеркнуть, что мы неизменно поддерживаем деятельность "голубых касок", которые играют заметную роль в структуре обеспечения безопасности страны. Это особенно важно в ходе текущего электорального периода в ЦАР на фоне попыток ряда незаконных вооруженных формирований сорвать проведение выборов", - отмечается в заявлении.

"При этом в Москве с разочарованием восприняли тот факт, что авторы проекта приняли решение не упоминать в тексте Руководящие принципы ООН по оказанию гуманитарной помощи в соответствии с резолюцией Генассамблеи 46/182. Обеспечение условий доставки гумсодействия - это немаловажная часть мандата МООНСЦАР", - пояснили в постпредстве.

"Не приемлем взятую западными коллегами линию на изъятие из ооновских документов ссылок на руководящие принципы ООН по гумпомощи и размывание строгости параметров гуманитарного содействия, - говорится в документе. - Это чревато подрывом принципа уважения национального суверенитета государств-членов. Россия привержена существующим "правилам игры" на гуманитарном треке. Мы продолжаем руководствоваться необходимостью тесной координации с правительствами стран-реципиентов в вопросах доставки на их территорию и распределения гумпомощи".

"Также твердо исходим из того, что при подборе контингентов в состав МООНСЦАР в рамках наращивания численности миротворцев Секретариат ООН должен плотно координироваться с Банги и прислушиваться к мнению центральноафриканцев, в том числе относительно национального состава командируемых военнослужащих и полицейских. Только так можно будет реально повысить отдачу от деятельности миссии и улучшить качество взаимодействия ооновцев с властями ЦАР", - указали в постпредстве.

О миротворцах в ЦАР

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР была создана решением СБ ООН весной 2014 года. Ее задача состоит в первую очередь в защите гражданского населения страны. До расширения численного состава миссия насчитывала 14 293 человека, включая 12 870 военнослужащих.

Свои армейские контингенты в состав миссии направили более 10 стран. В нее также входят 2 080 полицейских. В ЦАР сохраняется сложная обстановка, правительственные войска ведут бои с повстанцами.