"Зеленые" предложили членам движения "Мы вместе" войти в их списки на выборах в Госдуму

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российская экологическая партия "Зеленые" приняла решение активизировать волонтерскую деятельность своих сторонников и членов, а также предложить участникам движения "Мы вместе" обсудить включение их представителей в списки кандидатов в Госдуму. Об этом говорится в решении центрального совета партии (текст есть в распоряжении ТАСС).

Совет, в частности, принял решение "активизировать волонтерскую деятельность членов, сторонников и активистов партии", предложить представителям движения "Мы вместе" занять "лидирующие позиции" в списках партии "на выборах в органы законодательной власти субъектов РФ и в Государственную думу". Для этого предложено провести встречи и переговоры.

В обращении "Зеленых" к участникам движения и другим волонтерам указано на то, что президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами 4 марта "отметил важность и эффективность волонтерского движения в решении определенных проблем". На встрече прозвучало предложение активистам участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов, эту идею глава государства поддержал. "И мы, как партия, представленная во многих регионах, партия, которая идет на выборы в Госдуму без сбора подписей, готовы к активному взаимодействию с волонтерскими движениями и объединениями. Мы открыты к диалогу, у нас понятная каждому гражданину программа и ясные цели", - говорится в обращении.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября.