В ОП предложили обратиться в ЕСПЧ с требованием прекратить преследование Киевом крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Участники общественных слушаний по теме дискриминации крымчан на международной арене, которые прошли в Общественной палате России, предложили обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием прекратить международное преследование россиян, которые проживают в Крыму, говорится в резолюции, принятой участниками слушаний.

"Мы предлагаем разработать дорожную карту по интеграции в международное пространство крымчан, обратиться в международные инстанции, в том числе в Европейский суд по правам человека, с требованием прекратить международное преследование Украиной россиян, проживающих в Крыму", - огласила ведущая текст резолюции, который был единогласно поддержан участниками слушаний.

Член ОП РФ Мария Бутина отметила, что получила много обращений в Общественную палату РФ, касающихся граждан России, проживающих в Крыму, у которых возникли проблемы при путешествии к своим родственникам на Украину. "При любой попытке выезда за рубеж и посещении своих родственников на Украине их могут посадить за решетку на 5-10-15 лет. Это ненормально", - сказала Бутина, подчеркнув, что к этой проблеме необходимо обратить внимание международных организаций.

По словам другого участника слушаний депутата Госдумы России Светланы Савченко, осужденной киевским судом к 14 годам лишения свободы за государственную измену, которая, по мнению украинских властей, выражалась в организации референдума в 2014 году, права крымчан нарушены по нескольким направлениям. Она уточнила, что речь идет об отказе в праве на самоопределение, о лишении жителей полуострова воды и электроэнергии, а также преследовании по политическим мотивам. "Мы написали свои возражения о том, что референдум был проведен абсолютно в соответствии со всеми законодательными нормами", - сказала она в ходе слушаний.

Как сообщил в ходе слушаний первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс, власти Крыма намерены на следующей неделе провести мероприятия для подготовки иска к Украине по водной блокаде Крыма. По его словам, сумма иска может составить до 10-20 трлн рублей.