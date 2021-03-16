Посол РФ: Крым в составе России открыт для взаимодействия с зарубежными партнерами

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Крым превратился в один из самых динамичных регионов России, несмотря на санкционное давление и "позорную блокаду" со стороны Украины. Об этом говорится в статье посла России в Берлине Сергея Нечаева, опубликованной в понедельник вечером в немецкой газете Berliner Zeitung по случаю седьмой годовщины воссоединения полуострова с РФ.

"В составе РФ полуостров обрел мощные импульсы для развития. Он открыт для взаимодействия и обменов с зарубежными партнерами", - отметил дипломат. Нечаев считает, что "пришло время признать законный и демократичный выбор народа Крыма, уважать его права и интересы, а также статус этого региона РФ". Он призвал "формировать объективное впечатление о полуострове на основе личного опыта, поездок в регион и общения с местными жителями".

"Несмотря на сложное наследие последних десятилетий, когда полуостров был практически предоставлен сам себе, сегодня Крым превратился в один из самых динамичных регионов России. Санкционное давление не смогло этому помешать", - констатировал Нечаев. Он напомнил, что в 2014 году жители Крыма "реализовали закрепленное в Уставе ООН право на самоопределение" и однозначно решили "связать свое будущее с Россией", а первопричиной внутриукраинского конфликта и последующих проблем стал государственный переворот, "осуществленный при политической и финансовой поддержке ряда западных стран". "Его цель - вбить клин между Россией и Украиной, разрушить их связи, привязать Киев к евроатлантическим структурам и сделать послушным исполнителем чужой воли, что в последнее время, к сожалению, проявляется все чаще", - заметил дипломат. При этом он указал на то, что на Западе "не любят вспоминать о подписании лидерами украинской оппозиции политических договоренностей с легитимным президентом Виктором Януковичем в феврале 2014 года, одобренных и скрепленных подписями мининдел ФРГ, Франции и Польши", которые уже на следующий день "были растоптаны сторонниками "майдана".

"Выбор крымчан (воссоединиться с Россией) позволил сохранить мир. В ходе Крымской весны, как известно, жертв и пострадавших не было", - заметил посол. Между тем, по его словам, на Украине "продолжают бороться с неугодными политиками, угрожая им и лишая их имущества, в одночасье закрывать оппозиционные телеканалы, вводить санкции против неудобных физических и юридических лиц", "продолжается наступление на русский язык". "Самое удивительное, что на либеральном Западе, обычно так радеющем за соблюдение прав и свобод человека, этот противоправный подход встречает полное понимание", - говорится в статье. Нечаев подчеркнул, что "это проявление двойной морали и двойных стандартов нельзя признать достойным".

Российский дипломат также отметил, что "распространяется дезинформация о якобы [имеющих место] нарушениях прав человека" на полуострове, что делается "со слов Киева". "На фоне заявлений о любви к Крыму и его жителям украинские власти в течение последних лет последовательно осуществляют водную, энергетическую, торговую блокаду полуострова", - подчеркнул дипломат. Он выразил уверенность в том, что "Россия справится со всеми трудностями, включая преодоление позорной блокады Крыма".

Итоги референдума

Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне государственного переворота на Украине. В референдуме приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.